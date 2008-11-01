ABD seçimlerinde merak edilenler

ABD'de aylar süren 1.5 milyar dolarlık renkli seçim kampanyalarının ardından Demokrat kanadın siyahi adayı Barack Obama, Cumhuriyetçi rakibi John McCain'e karşı zafer elde ederek başkan oldu.
Seçim süreci, başından itibaren aslında çok ilginçti. Aday adaylığında Obama'nın rakibi, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi, Senatör Hillary Clinton'dı. Demokrat cephenin adayı olarak Hillary Clinton seçilse ve başkanlık seçimini kazansa, ülkenin ilk kadın başkanı olacaktı. Obama ise 'ABD'nin ilk siyah başkanı' unvanını kazandı.
Peki seçim maratonunda neler yaşandı, adayların Türkiye dahil olmak üzere dış ve iç politikaları neler, seçim kampanyalarına ne kadar harcandı, iki parti arasında nasıl sataşmalar oldu?... İşte ABD seçimlerinin ilginç ayrıntıları:
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