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Dünya

ABD seçimlerinde merak edilenler

01 Kasım 2008 02:00

ABD'de aylar süren 1.5 milyar dolarlık renkli seçim kampanyalarının ardından Demokrat kanadın siyahi adayı Barack Obama, Cumhuriyetçi rakibi John McCain'e karşı zafer elde ederek başkan oldu.

Seçim süreci, başından itibaren aslında çok ilginçti. Aday adaylığında Obama'nın rakibi, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi, Senatör Hillary Clinton'dı. Demokrat cephenin adayı olarak Hillary Clinton seçilse ve başkanlık seçimini kazansa, ülkenin ilk kadın başkanı olacaktı. Obama ise 'ABD'nin ilk siyah başkanı' unvanını kazandı.  

Peki seçim maratonunda neler yaşandı, adayların Türkiye dahil olmak üzere dış ve iç politikaları neler, seçim kampanyalarına ne kadar harcandı, iki parti arasında nasıl sataşmalar oldu?... 

İşte ABD seçimlerinin ilginç ayrıntıları:

Obama ve McCain'den başka 9 aday daha vardı

Hangi 7 eyalet, düğümü çözme gücünü elinde tutuyor?

Parti sembolleri neden hayvan?

ABD seçimleri neden salı günü yapılır?

Halk, ABD Başkanı'nı değil, delegeleri seçiyor

ABD Başkanı 'dokunulmaz' değil

Başkanın kim olacağını bilen test yanıltmıyor

Adaylar oy başına 8 dolar harcadı

İki adayın Türkiye, Ermeni sorunu ve Kıbrıs'a bakışları

Obama ve McCain birçok konuda tamamen zıt görüşte

Türk halkı Obama'cı, El Kaide McCain'ci!

Ankara, Beyaz Saray'da McCain'i istiyor

Bu da Amerikan düellosu

Mangalcı McCain; Müslüman babanın oğlu Obama

Obama'nın 'saldırı köpeği': Joe Biden 

McCain'in 'Barakuda'sı: Sarah Palin 

Obama'dan Palin'e 'rujlu domuz' göndermesi

Obama kendisini 'Müslüman' yaptı!

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