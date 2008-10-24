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Dünya

ABD seçimleri şaibeli başladı

ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yığılmaları önlemek için oy verme işlemleri başladı ancak birçok sorun çıktı

24 Ekim 2008 03:00

* ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde sandık başındaki yığılmaları önlemek için oy verme işlemleri başladı ancak birçok sorun çıktı

* 31 eyalette seçmenler erken oy verme 'lüksünü' kullanıyor. Ancak Florida da dahil olmak üzere birçok eyalette ortaya çıkan sorunlar 2004 başkanlık seçimlerinde yaşanan sorunları hatırlatır nitelikteydi

ABD'de George W. Bush'un ikinci kez başkan seçildiği 2004 seçimlerinde ortaya çıkan ve bütün seçmenlerde rahatsızlığa yol açan düzensizliklerin benzerleri erken oy verme işlemlerinde de yaşanıyor.

'Elektronik sandık' arıza yaptı

Florida eyaletinin en büyük kenti Jacksonville'de arızalı seçim makinesi, ilk oyu veren Demokrat Parti'den eyalet meclisi üyesi Audrey Gibson'nun oy kartını birkaç saniye sonra tekrar dışarı attı. Böylece herkes Gibson'nun oyunu Obama lehine kullandığını görebildi. Bu tür sorunların seçimlerin gizlilik ilkesini zedelediği ve bütün eyaletteki seçimi iptal ettirebileceği kaydedildi.

Ağustos'daki yerel ön seçimlerde, 2004 seçimlerinin odak noktası olan Palm Beach'te 3 bin 478 seçim kartı kaybolması "lanet" olarak adlandırılmaya başladı.

Obama'ya verilen oylar McCain'e gitti

Batı Viriginia eyaletinde seçim makineleri Obama'ya verilen oyların yarısını McCain'e kaydırdı. 73 yaşındaki seçmen Hillary Coulright, NBC televizyonu kamerasına "Oyumu Obama'dan yana kullandım, ama şu kutu McCain'e oy verdiğimi söylüyor" diyerek seçim makinesini gösterdi.

Yetkililer makineyi tamir ettirdikten sonra oy kullanan kişilerele irtibata geçip tekrar oy kullanmaları için girişimlerde bulunacağını açıkladı.

'Barak Osama'

New York'da mektup oyları için gönderilen zarflarda Demokrat Partisi adayı "Barak Osama" yazması gülümsemelere yol açtı. Zarfları basan şirketin, Cumhuriyetçilerin en büyük destekçilerinden biri olduğu ortaya çıkınca ihale tekrar açılarak bağımsız bir kuruma verildi.

Dokunmadan değiştirmek mümkün

Princeton Üniversitesi'nin araştırmasına göre belirli bir seriye ait seçim makinelerinin, fiziksel erişime ihtiyaç duymaksızın, 500 metre uzaktan manipüle edilebileceğini göstermesine rağmen bu makineler özellikle Demokratlara yakınlığı ile tanınan ve siyahi kesimlerin ağırlıklı olduğu bölgelere dağıtılması uluslararsı seçim denetcilerinin tepkisine yol açtı. (Tempo24)

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