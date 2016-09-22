ABD seçimlere giderken adaylar ne kadar bağış topladı?

ABD’de seçimler yaklaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Hilary Clinton arasındaki rekabet kadar ikilinin topladığı bağışlar da merak konusu. Adayların bağışçılardan topladığı desteğe bakıldığında Clinton'ın açık ara önde olduğu görülüyor. Trump ise, mali destekte bulunan ‘bağışçı sayısına’ bakıldığında Clinton’un önünde yer almasına karşın bağışçılardan aldığı miktar açısından geride.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre, ABD’de siyasi partiler iki şekilde bağış topluyor; partilerin düzenlediği bağış toplama etkinlikleri ile lobi gruplarının yaptığı büyük bağışlar. Bağışların büyük kısmı lobi gruplarından geliyor. Donald Trump’ın kampanya ekibi bugüne kadar düzenlediği bağış etkinliklerinde 75 milyon dolar topladı. Bu miktarın yüzde 65’i 200 doların altında bağış yapan kişilerin katkılarından oluşuyor.

Cumhuriyetçi partinin lobi gruplarından aldığı bağışlar da şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Trump ekibi şu ana kadar düzenlediği bağış kampanyalarından toplamda 200 milyon dolar elde etti.

Clinton ekibi ise sadece kişisel bağışlardan şu ana kadar 200 milyon dolar topladı

Bunların yüzde 25’i 200 dolar ve altında bağış yaptı. Cumhuriyetçilerle kıyaslandığında Demokrat Parti’nin destekçileri daha fazla bağışta bulunuyor. Clinton’un lobi gruplarından topladığı bağışlar da eklendiğinde toplamda 520 milyon doları geçiyor.

Ayrıca Clinton ve Trump 26 Eylül’deki açık oturumda ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak