ABD savunmasının yeni oyuncağı: Transformer X

T24 - Google, geçtiğimiz hafta sürücüsü olmadan hereket eden otobilleri California’da gizlice test etmeye başladığını açıklamakla çok büyük bir iş yaptığını zannetti. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a bağlı çılgın bilim insanları Google’ın teknolojisini dama atacak bir buluş yaptı.





ABD Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projesi Kurumu (DARPA), Salı günü, yürütülen Transformer X projesinde yer alan özel yatırımcıların havalanabilen ve yüzlerce kilometre uçabilen Humvee tasarladıklarını resmen açıkladı.



Savunma şirketleri Lockheed Martin (LM) ve AAI, sistemin hayata geçirebilmesi için yapacakları çalışmalar için üçer milyar dolar alacak. Ayrıca Carnegie Mellon Üniversitesi'ne, jet motoru üreticisi Pratt and Whitney Rocketdyne şirketine 1 milyar dolar; Aurora Flight Services ve Meltis Design şirketlerine ise 750 bin dolar kaynak aktarılacak.



Transformer X (TX), yol ile ulaşımın çok zor olduğu bölgelere asker ve malzeme ulaştırmak için kullanılacak. Uçan Humvee’ler havada 400 kilometre yol alabilecek ve 450 kilo yük taşıma kapasitesine sahip olacak.



DARPA’nın TX hakkında verdiği bilgilere göre, bu teknolojinin başarılı olmasını sağlayan temel özellikler, Humvee’nin pilot yardımı olmaksızın rota, yön bulma ve kontrol sistemine sahip olması olacak. Uçan Humveeler dikine inişve kalkış yapabilecek, görev değişiklikleri veya tehditlere karşılık uçuş güzerghahını güncelleyebilecek.





İLERİ UÇ PROJELERİN KURUMU



Uçan Humvee projesinin sahibi DARPA, Mojave Çölü’nde 2006 ve 2007’de düzenlenen ve sürücüsüz araçların katıldığı Grand Challenge yarışlarını ve 2008’de trafik akışı esnasında yapılan şehir yarışı Urban Challenge yarışını düzenledi.



Google’ın sürücüsüz araçlar projesinin başını çeken araştırmacı kişi Sebastian Thrun. Thrun, DARPA’nın düzenlediği 2007’deki yarışta birinci, 2008’deki yarışta ise ikinci geldi. X Prize Events (teknolojik araçlar kullanılarak yapılan yarışlar) yarışlarında başarılı olan araştırmacıları ekibine katan Thrun, bu sayede sürücüsüz araç gibi projelerde büyük atılımlar sağlamayı başardı.



Öte yandan, ABD’deki “araçtan uçağa dönüşüm” yeteneği içeren sürücüsüz araç projelerinin başını çeken TX, tüketici piyasasına sunulmaya hazırlanıyor. Projenin mimarlarından AAI şirketinin taşeron firmaları, Terrafugia projesi kapsamında 2011 yılında uçan otomobilleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak 200 bin dolar ödeyerek uçağa dönüşebilen otomobil alan birisi, TX’in aksine aracını kendi kullanmak zorunda kalacak.



