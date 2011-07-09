-ABD SAVUNMA HARCAMALARI TASARISINI ONAYLADI WASHINGTON (A.A) - 09.07.2011 - ABD Temsilciler Meclisi, 2012 yılında savunma harcamalarına 649 milyar dolar ayrılmasını öngören düzenlemeyi onayladı. Temsilciler Meclisi'nde 87'ye karşı 336 oyla kabul edilen düzenleme, 1 Ekim'de başlayacak 2012 mali yılı için, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) taban bütçesinde, şu anki düzeyinden 17 milyar dolar civarında artışı içeriyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın genel savunma harcamaları için talep ettiği miktarın ise yaklaşık 8 milyar dolar altında olan düzenleme, Pentagon'un taban bütçesi için 530 milyar dolar, Afganistan ve Irak'ta devam eden savaşlar içinse 119 milyar dolarlık pay ayırıyor. Obama, 2012 yılında askeri harcamalar için 690 milyar dolar civarında bir bütçenin ayrılmasını istemişti. Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği paket, ABD'nin nükleer silah programları ve askeri inşaatlar için ayrılan ve savunma harcamalarına 33 milyar dolar dolayında ek oluşturan fonları içermiyor. Bu fonlar, ayrı tasarılarda ele alınıyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin baskıları sonucu diğer tüm hükümet kuruluşlarında milyarlarca dolarlık kesintiye gidilirken, Pentagon, yeni mali yılda bütçesinde çift haneli artışı görecek tek kuruluş özelliğini taşıyor. Askeri harcama tasarısının Kongre'de onaylanarak, Obama'nın imzasına sunulmasına aşamasına gelinmesinin ise haftalar sürebileceği belirtiliyor. Bunun için önce, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarının, Senato'da onaylanacak bir düzenlemeyle birleştirilmesi gerekiyor. Senato ise, savunma harcamaları konusundaki kendi düzenlemesini henüz tamamlamadı.