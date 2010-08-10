ABD savunma bütçesinde tasarrufa gidiyor

T24- Amerika Birleşik Devletleri, askeri operasyonlarla cephe ihtiyaçlarına ayrılan kaynakları artırabilmek için, başlıca on askeri komutanlıktan birini ve savunma harcamalarında başka kalemleri kesmeye hazırlanıyor.

Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates, Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın kapatılacağını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nda yaklaşık beş bin kişi çalışıyor ve burada Amerika'nın farklı ordu birimlerine mensup kişiler beraber çalışmak üzere eğitiliyor.

Ayrıca Pentagon'un dışarıdan görevlendirdiği sözleşmeli çalışanların sayısı gelecek yıldan itibaren yüzde 10 azaltılacak, general ve amiral sayısı da düşürülecek.

Robert Gates bu şekilde savunma bütçesinde önümüzdeki beş yılda 100 milyar dolara yakın tasarruf etmeyi hedefliyor.

Bu kaynakların ise cephe operasyonlarına aktarılması hedefleniyor.

'11 Eylül'den bu yana ordu büyüdü'

Gates, Savunma Bakanlığı'nın gerçek ihtiyaçlarıyla heves ettiklerini birbirinden ayırması gerektiğini söyledi.



Pentagon'da bir basın toplantısı düzenleyen Gates, ordunun 11 Eylül 2001'deki saldırılardan bu yana çok büyüdüğünü ve maliyetinin arttığını söyledi.

Gates, "Taşeronlara aşırı bağımlılığımızı azaltmak için atılan adımları tatmin edici bulmuyorum" dedi.

Gates teşaronlara verilen sözleşmeleri de yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

İlk olarak 2006 yılında George Bush'un göreve getirmiş olduğu Savunma Bakanı Robert Gates, Amerikan ordusunun "yönetim tarafı ağır çeker" durumda olduğunu belirterek, 50 general ve amiral kadrosunun kapatılmasını önereceğini duyurdu.

Savunma Bakanı, amacının bütçeyi kesmek değil, öncelikleri yeniden şekillendirmek olduğunun altını çizdi.

Amerikan Savunma Bakanlığı 2010 yılı için 700 milyar doları aşan harcamaları ile, dünyanın en büyük bütçeli askeri gücü durumunda.

Kongre'den tepkiler

Gates'in açıklamaları, kararın seçim bölgelerindeki askeri üslerde iş kayıplarına yol açabileceğini düşünen Kongre üyelerinin tepkisiyle karşılandı.

Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Kuvvetler Komisyonu'ndan Cumhuriyetçi Buck McKeon, "Gates ve ekibinin komisyonu bu adımların ülke savunmasını zayıflatmayacağına ikna etmesi gerek" dedi.

Virginia'dan Demokrat Senatör Mark Warner da eyaletindeki Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nı lağvetmek için hiç bir akılcı neden göremediğini söyledi.

Başkan Barack Obama ise yayınladığı açıklama ile Gates'in çabalarını desteklediğini belirtti ve bunları Pentagon'da modernizasyon çabalarının bir parçası olarak ifade etti.