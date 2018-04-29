T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma planlarını eleştirdi

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 karadan havaya füze savunma sistemi satın alma planlarıns tepki gösterdi. ABD, Türkiye'ye NATO teknolojilerine yatırım yapma çağrısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 karadan havaya füze savunma sistemi alma planlarından endişe duyduklarını ve bu sistemin NATO'nun kullandığı diğer donanımlara uyumsuzluk gösterebileceğini söyledi.

Davis, Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Genel olarak, müttefiklerin birbiriyle uyum içinde çalışabilen ekipman almasının iyi bir fikir olacağını düşünüyoruz. Birlikte çalıştığımız tüm müttefik ve ortaklarımızın, (NATO) ittifakını daha da ileriye götürecek şeyler satın almasını ve bunlara yatırım yapmasını isteriz" dedi.

Yaklaşık 400 kilometrelik menzile sahip olan S-400 füze savunma sistemi, karadan havaya ateşlenebiliyor ve düşman uçaklarının vurularak düşürülmesinde kullanılıyor.

Şu anda elinde S-400 füze savunma sistemi olan NATO üyesi bulunmuyor. Ancak Yunanistan'ın elinde bir önceki versiyonu olan yine Rus yapımı S-300 füzeleri var. Yunanistan, bu füzeleri NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs'tan satın aldı.

Türkiye ile Rusya, Nisan ayında bu sistemi satın almak üzere yaptıkları görüşmelerde nihai aşamaya geldiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, S-400 konusunda imzaların atıldığını söylemişti.

Türkiye, 2015 yılında Çin'in kazandığı 3,4 milyar dolarlık uzun menzilli füze sistemi ihalesini iptal etmişti.

Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesi olan bu satın alma girişimi, NATO'nun ve ABD'nin tepkisini çekmişti.

Uzmanlar, NATO'nun birbirine entegre hava savunma sisteminin bulunduğunu ve Türkiye'nin S-400'ü satın almasının maliyet, nitelik ve teknoloji transferi gibi birçok teknik sorunu beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, bu alımın tamamlanması halinde bunun Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini yeniden tanımlamak adına attığı bir adım olarak yorumlanabileceği de belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Savunma Bakanlığı Türkiye RusS-400ABD Türkiye NATOABD Savunma BakanlığıSözcüsü Albay Jeff Davis Türkiye Rusya S-400NATODavis WashingtonBirlikteAncak YunanistanRusS-300YunanistanGüney KıbrısRusya NisanRecep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24