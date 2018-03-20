ABD Savunma Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - ABD Savunma Bakanlığı, Menbiç\'te askerlerinin olduğunu ve orda kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye\'nin Afrin\'de hakimiyeti ele geçirmesinden sonra gözler Türk askerine çevrildi. Pentagon Sözücüsü Albay Robert Manning, ABD askerlerinin Afrin\'de bulunmadığını ancak Menbiç\'te askerlerinin olduğunu hatırlatarak \"Açıkça ifade ettik ki, onlar orda ve ABD Menbiç\'teki askerlerini çekmeyecek ve orda önlem alacak\" diye konuştu. Suriye\'nin Kuzey\'inde yaşanan gelişmeler hakkında endişeli olduklarını belirten Pentagon Sözcüsü, bütün tarafların DEAŞ ile savaşmaya odaklanması gerektiğini söyledi. ABD\'nin bölgede herhangi bir tarafın yanında yer almadığını belirten Manning \"IŞİD\'in kritik noktalarda güçlenmesine izin veremeyiz\" dedi. Türkiye\'nin meşru sınır güvenliğini sağlamaya hakkı olduğunu belirten Manning \"Yoğun nüfuslu bölgelerde savaş ihtimali konusunda da derinden endişe duyuyoruz. Sınır bölgelerinin ötesinde yapılacak diğer operasyonlar daha fazla askeri güç gerektirecek ve zaten kötüleşen insani durumun daha da şiddetlenmesine neden olacaktır\" dedi.

NAUERT, \"ENDİŞELİYİZ\"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Neather Nauert de Afrin\'de son 48 saat içinde yaşanan gelişmeler hakkında \'derin bir endişe\' duyduklarını söyledi. Türk askerlerinin Afrin\'i ele geçirmesinden sonra yazılı açıklamada bulunan Sözcü Nauert, Afrin\'de nüfusun büyük bir kısmını oluşturduğunu belirttiği Kürtlerin, Türk askerlerinin ve Türk askerlerinin desteklediği muhaliflerin operasyonu nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldığını söyledi. Yaşanan gelişmelerinin bölgede halihazırda kötü durumda olan insani yardımların daha da zorlaştıracağını ileri süren Nauert, \"Birleşmiş Milletler kurumları, yüz binlerce insanın Afrin\'de evsiz kaldığını raporladı. Bölgedekilerin hemen kalacak yere ve basit insani ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Ayrıca Afrin\'de bazı yerlerin yağmalandığı ile ilgili haberler içinde endişeliyiz. Afrin\'deki durumla ilgili ciddi endişelerimizi Türk yetkililere defalarca ilettik\" dedi.

TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

ABD\'li yetkililerin açıklamalarına cevaben Türk Dışişleri Bakanlığı\'ndan da, \"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün Afrin\'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı\'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hâlâ idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır. Afrin\'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye\'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır\" şeklinde açıklama yapıldı.