ABD Savunma Bakanı’ndan Türkiye’yle ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye'nin ABD'nin iyi bir müttefiki olduğunu belirterek, "Onlarla her konuda değil ama terörizmin her türlüsüne karşı olmasa da sadık bir şekilde aynı fikirdeyiz ve her zaman da öyle olduk" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Aralarında 28 NATO üyesinin de bulunduğu IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyondan 49 ülkenin savunma bakanları, ABD öncülüğünde NATO Karargahında bir araya geldi.

Carter, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, IŞİD'i finansal olarak da hedef alma ve Musul'a Irak güçlerini sevk etme kararı aldıklarını söyledi. Detay vermeyen ABD Savunma Bakanı, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker gönderme teklifi ile ilgili olarak ise stratejik yaklaşımın yerel güçlerin eğitilmesi olduğunu kaydetti.

Carter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ile hareket ettiği için ABD'ye yönelik eleştirileri ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Açıkça Türkiye, ABD'nin iyi ve uzun süreli bir müttefiki. Onlarla her konuda değil ama terörizmin her türlüsüne karşı olmada sadık bir şekilde aynı fikirdeyiz ve her zaman da öyle olduk. IŞİD'i yenmek için Suriye'de ehil yerel güçlerle çalışıyoruz. Bunu yapmayı sürdüreceğiz. Fakat aynı zamanda Türkiye ile de yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

ABD'li Bakan, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın toplantıda Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye verdiği katkıyı artıracağını söylediğini de aktardı.

Rusya'nın IŞİD ile mücadele edeceğini söylemesine rağmen büyük çoğunlukla IŞİD'e ait olmayan hedefleri vurduğunu kaydeden Carter, "Bunun yerine rejime destek vererek ve iç savaşı körükleyerek bitmesi gereken Suriye'deki iç savaşın bir parçası oldular. Bunun en trajik sonucu ise son günlerde çok sayıda kişinin Suriye'deki göçü. Daha önce de söyledim, bu Rusya tarafından yapılan stratejik bir hata. Biz kendi harekatımızda IŞİD'i askeri olarak yenmekte kararlıyız ve bunu da yapacağız. Rusya bu konuda yardım etmiyor ama biz yine de yapacağız" dedi.

Rusya'nın Suriye krizini yanlış yöne sürüklediğini ifade eden Carter, "Biz ise doğru yöne çekmeye devam edeceğiz. O da Suriye halkına bir hükümet ve Esed'in olmadığı gelecek sunacak siyasi bir geçiş" diye konuştu. Carter, bu geçişin Rusya'nın doğrudan ya da aşırılığı körükleyerek hedef aldığı ılımlı muhalifleri içereceğini söyledi.