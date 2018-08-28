ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Endişelendiriyor...

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 'Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasıyla ilgili olarak "Bizi endişelendiriyor'' yorumunda bulundu. Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi ve F-35 alma planı sorulduğunda; Rus sisteminin NATO müttefiklerine entegre edilmesine karşı olduğunu ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Pentagon'da düzenlendiği basın toplantısında konuşan Mattis, “Türkiye’nin bir karar vermesi lazım. Egemen bir karar. Türkiye’nin NATO’ya Rus hava savunma sistemlerini getirme kararının bizi endişelendirdiği açık. Buna müsamaha edemeyiz” dedi.

Menbiç'te Türkiye ile ortak devriyenin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyleyen Mattis,kentte YPG'lilerin kalıp kalmadığına dair soruya yanıt vermedi. Dunford ise Menbiç'te YPG'lilerin bulunmadığını söyledi.

Mattis, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi hakkında ABD Kongresi'ne verilecek raporun ne zaman gönderileceğine yönelik soruyu da yanıtsız bıraktı.