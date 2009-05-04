ABD Savunma Bakanı'ndan S. Arabistan'a güvence

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD-İran ilişkilerinde iyileşme kaydedilmesinin, Suudi Arabistan'a zarar vermeyeceği konusunda güvence vermek istediğini söyledi.



Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan gezisinin ilk durağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderken uçakta gezisi hakkında basına açıklamalarda bulunan Gates, Suudi hükümetine, ABD yönetiminin İran ile ilişkilerini iyileştirme çabaları nedeniyle Suudi Arabistan'ın zarar görmeyeceği konusunda güvence vereceğini belirtti.



ABD'nin müttefikleri olan Mısır ve Suudi Arabistan'ın kaygılanması için bir neden bulunmadığının altını çizen Gates, müttefiklerine, tekliflerinin geri çevrilmesi durumunda, ABD yönetiminin İran'a karşı sert davranacağı sözünü verdi.



Gates, şunları kaydetti:



"Özellikle de Suudiler için vermek istediğim önemli bir mesaj, İran'a yönelik attığımız hiçbir ileri adımın, onlarca yıldan beri müttefikimiz olan Suudi Arabistan ve diğer Basra Körfezi ülkeleriyle uzun dönemli ilişkilerimize zarar vermek pahasına olmayacağıdır. Bu konuyu, akılcı ve öyle ümit ediyorum ki sadece bizim değil, bölgedeki herkesin güvenliğini artırıcı bir şekilde ele alacağız."



Gates, bazı Basra Körfezi ülkelerinde ortaya çıkan korkuların kaynağının ABD ile İran ilişkilerinde "neyin mümkün olabileceğine ilişkin abartılmış algılamalar" olabileceğini sözlerine ekledi.



Mısır'a yapacağı 2 günlük ziyaret sırasında başta Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek olmak üzere üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunacağını hatırlatan Gates, bu görüşmelerde büyük olasılıkla gündeme gelmesi beklenen konuları, İsrail-Filistin barış süreci ve Gazze Şeridi'ne yönelik kaçakçılığın engellenmesi amacıyla Mısır'ın, ABD'nin yardımıyla yürüttüğü çalışmalar olarak sıraladı.

