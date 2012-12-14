T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Savunma Bakanı'ndan İncirlik'e sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker gönderilmesine onay verdi

14 Aralık 2012 14:28

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ülkesinin Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker gönderilmesini öngören düzenlemeyi imzaladı. Panetta, Türkiye'ye de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
 
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker gönderilmesine onay verdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little'ın açıklaması Panneta'nın Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği sırada geldi.

Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret eden Panetta'nın uçağı Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'ne indi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little, "Panetta'nın "Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker"e onay vermesi, ABD'nin NATO'daki müttefikleriyle yakın çalıştığı ve Suriye'den gelecek olası bir saldırıya karşı Türkiye'nin savunmasına güçlü bir destek verdiğini gösteriyor" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi, Almanya ve Hollanda'dan sonra ABD'nin de Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker göndereceğini yazmıştı.

NATO komutası altında görev yapacak üç ülkeden toplam 6 Patriot füze savunma sisteminin Ocak ayı sonunda hazır olacağı ama gerekli olması halinde Almanya ve Hollanda'nın sistemlerinin daha hızlı konuşlandırılabileceği belirtilmişti.


Alman Meclis'i bugün görüşüyor


Almanya Federal Meclisi de Patriot füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye konuşlandırılmasıyla ilgili tasarıyı bugün görüşmesi bekleniyor.

Almanya'dan dün yapılan açıklamada, söz konusu 2 Patriot bataryası ve 400 askerin Kahramanmaraş'a konuşlandırılacağı belirtilmişti.

ETİKETLER

panettaabdtürkiyeincirlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24