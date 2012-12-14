ABD Savunma Bakanı'ndan İncirlik'e sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ülkesinin Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker gönderilmesini öngören düzenlemeyi imzaladı. Panetta, Türkiye'ye de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker gönderilmesine onay verdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little'ın açıklaması Panneta'nın Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği sırada geldi.

Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret eden Panetta'nın uçağı Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'ne indi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü George Little, "Panetta'nın "Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker"e onay vermesi, ABD'nin NATO'daki müttefikleriyle yakın çalıştığı ve Suriye'den gelecek olası bir saldırıya karşı Türkiye'nin savunmasına güçlü bir destek verdiğini gösteriyor" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi, Almanya ve Hollanda'dan sonra ABD'nin de Türkiye'ye 2 Patriot bataryası ve 400 asker göndereceğini yazmıştı.

NATO komutası altında görev yapacak üç ülkeden toplam 6 Patriot füze savunma sisteminin Ocak ayı sonunda hazır olacağı ama gerekli olması halinde Almanya ve Hollanda'nın sistemlerinin daha hızlı konuşlandırılabileceği belirtilmişti.



Alman Meclis'i bugün görüşüyor



Almanya Federal Meclisi de Patriot füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye konuşlandırılmasıyla ilgili tasarıyı bugün görüşmesi bekleniyor.

Almanya'dan dün yapılan açıklamada, söz konusu 2 Patriot bataryası ve 400 askerin Kahramanmaraş'a konuşlandırılacağı belirtilmişti.