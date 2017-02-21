ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

Musul’un batısının IŞİD’in elinden kurtarılması için başlatılan operasyondan bir gün sonra ABD Savunma Bakanı Mattis Bağdat’ı ziyaret etti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, pazartesi günü Irak’ın başkenti Bağdat’da yaptığı açıklamada, IŞİD Musul’dan sürüldükten sonra da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki varlığını sürdürmesini beklediğini söyledi. Mattis, Savunma Bakanı olarak ilk kez gittiği Bağdat’daki temasları çerçevesinde Iraklı mevkidaşı İrfan Mahmut El-Hiyali ve Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile biraraya geldi.

El-İbadi pazar günü yaptığı açıklamada, Musul’un batısının IŞİD’in elinden geri alınması için operasyona başlandığını duyurmuştu. Gözlemciler bu operasyonu Irak’ta IŞİD ile mücadele açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyor.

Irak hükümetine bağlı güçlerin kentin batısına doğru ilerlediği haber veriliyor. Ordudan yapılan açıklamada, asker ve polisten oluşan güçlerin Elbu Saif köyüne ve Musul’un güneyinde stratejik önemi bulunan havalimanının yakınlarındaki askeri tesislere girdiği belirtildi. Hafta sonundan bu yana yaklaşık bölgedeki 15 yerleşim merkezinin ele geçirildiği duyuruldu. ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Musul'da yaklaşık 2 bin IŞİD militanı bulunuyor. Musul operasyonunun başladığı yaklaşık 4 ay önce ise bu rakamın 5 bin ile 7 bin arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Irak’ın IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadelede ABD önemli müttefikler arasında bulunuyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, IŞİD’e yönelik hava operasyonları düzenleniyor. Bunun yanı sıra ABD, Iraklı askerlerin eğitimine katkı sağlıyor. ABD ordusundan verilen bilgiye göre, 70 binden fazla Iraklı asker eğitildi. Ayrıca ABD’li komutanlar askeri operasyonlarda danışmanlık yapıyor.

Petrol gelirleri tartışması

Buna rağmen, Washington ve Bağdat arasında gerginlik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı tartışmalı kararname Irak vatandaşlarının da ABD’ye girişinin yasaklanmasını öngörüyordu. Bunun yanı sıra Trump’ın seçim kampanyası sırasında ve göreve geldikten sonra Irak petrollerine ilişkin sözleri de Bağdat’da büyük rahatsızlık yaratmıştı. Trump, "ABD, sekiz yıllık işgal süresince Irak’ın petrol gelirlerine el koymalıydı, böylece askeri harcamaların maliyeti karşılanabilirdi" diye konuşmuştu. Hatta Trump, böyle olsaydı IŞİD’in gelir kaynaklarının da kesileceğini öne sürmüştü. Irak Başbakanı El-İbadi, Trump’ın bu sözlerine tepki göstermişti.

Mattis, daha önce duyurulmayan Bağdat ziyareti sırasında Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak ABD’nin “her zaman için doğal gaz ve petrolün parasını ödediğini” vurguladı. Mattis basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “eminim bu gelecekte de böyle olacaktır” şeklinde konuştu.

Emekli general Mattis, 2003 yılında Irak’ın işgalinde komutan olarak görev yapmıştı.

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dpa/AFP/DW, JD/BD