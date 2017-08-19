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ABD Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor

James Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

19 Ağustos 2017 01:34

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan James Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadesi kullanıldı.

Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

Bakan Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Mattis'in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.

 

Baş döndüren trafik: İran ve Kuveyt geldi, ABD'nin ardindan Rusya da gelecek

 

Ortadoğu'daki son gelişmeler üzerine diplomasi trafiğinin hızlanması dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Çarşamba günü 9 kişilik üst düzey yetkili ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'yi kabul etmişti.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed el-Halid el-Hamad el-Sabah da geçtiğimiz perşembe günü Ankara'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmüştü.

Ayrıca önümüzdeki hafta Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un da Türkiye'ye geleceğini açıklanmıştı.

 

 

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