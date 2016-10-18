ABD Savunma Bakanı, Türkiye’ye geliyor

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, cuma günü Türkiye'ye geliyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Carter, 20-27 Ekim arasında DEAŞ ile mücadelenin önemli ortaklarıyla görüşmek ve NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika'yı ziyaret edecek.

Programına Türkiye'den başlayacak olan Carter, 21 Ekim cuma günü Türk yetkililerle bir araya gelecek.

Pentagon açıklamasında, Carter'ın Türkiye'deki görüşmelerinde bölgedeki güvenlik konularının yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Carter, Türkiye ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek ve ardından Paris'e giderek 25 Ekim'de IŞİD karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya gelecek. Carter, 26 Ekim'de de Brüksel'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısına katılacak.