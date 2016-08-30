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Dünya

ABD Savunma Bakanı: Türkiye’den Suriye Demokratik Güçleri ile çatışma içine girmemesini istedik

“Türkiye’den IŞİD’le mücadeleye odaklanmasını istedik"

30 Ağustos 2016 01:19

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye’ye IŞİD’le mücadeleye odaklanması yönünde çağrıda bulunduklarını söyledi. Carter, “Türkiye’den IŞİD’le mücadeleye odaklanmasını ve Suriye Demokratik Güçleri’yle çatışma içine girmemesini istedik” dedi.

Önümüzdeki hafta Türk mevkidaşıyla Avrupa’da bir görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Carter, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un da pazar günü Hulusi Akar’la görüştünü aktardı.

Türkiye ve Kürt güçlere birbirleriyle savaşmak yerine IŞİD’e odaklanmaları çağrısında bulunduklarını kaydeden Savunma Bakanı, Suriye Demokratik Güçleri’nin farklı unsurlarının bulunduğu yerleri açıklığa kavuşturmak için Ankara’yla birlikte çalıştıklarını belirtti.

 

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