T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı: Türkiye ile ortak düşmanımıza karşı aynı çizgide kalmaya uğraşacağız

James Mattis vize krizinin askeri operasyonları etkilemediğini belirterek “Türkiye ve ABD yakın çalışmaya devam edecek” dedi

12 Ekim 2017 02:06

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasının ardından ABD’nin Türkiye’den yapılacak vize başvurularını askıya almasıyla başlayan vize krizine ilişkin bir açıklama da ABD Savunma Bakanı James Mattis’ten geldi. Mattis vize krizinin askeri operasyonları etkilemediğini belirterek “Türkiye ve ABD yakın çalışmaya devam edecek” dedi.

Mattis, Florida'nın Tampa kentine giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye bir NATO müttefiki ve bundan sonra da ortak düşmanımıza karşı aynı çizgide kalmaya uğraşacağız. Askeri anlamda birlikte iyi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Diplomatik sıkıntıların ileriye dönük askeri operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair bir soru üzerine ise Mattis, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ancak geçmişte askeri ilişkilerin diplomatik sorunlardan etkilenmediği örnek vakalar olduğunu ifade etti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükelçiliği de Pazar akşamı bir açıklama yaparak, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu. Türkiye ise bu karara sert tepki gösterdi.

ETİKETLER

mattisabdvize krizitürkiyeaskeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24