ABD Savunma Bakanı: Trump'a operasyon seçeneklerini sunmaya hazırız

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Suriye Ordusu'nun Doğu Guta'nın Duma bölgesinde kimyasal silah kullandığını iddia etmesiyle başlayan gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazırlan Rusya, bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın" açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal silah saldırısı iddiasını incelediklerini söyledi.

Saldırıyı Suriye hükümetinin gerçekleştirdiği yönünde yeterli kanıt olup olmadığı sorusuna Mattis, “Müttefiklerimizle istihbarat topluyoruz. Hala bunun üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Mattis, ABD ordusunun “olası seçenekleri” ABD Başkanı Donald Trump’a sunmaya hazır olduğunu belirtti.