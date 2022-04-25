ABD Savunma Bakanı: Rusya'nın zayıfladığını görmek istiyoruz

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın zayıflamasını istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da açıklamalarda bulunan Austin, "Ukrayna'nın egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz; demokratik ve kendi egemen topraklarını koruyabilen bir ülke" dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını bir daha yapamayacak seviyede zayıflamasını istiyoruz" diyen Austin, "Rusya zaten şimdiden çok fazla askeri kapasite kaybetti. Bu kaybın yerini hızla dolduracak kapasitede olmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, Ukrayna'nın "doğru ekipman" ve "doğru destekle" bu savaşı kazanabileceğine inandığını belirtti.

Austin, "Kazanmanın ilk adımı kazanabileceğine inanmaktır. Ukraynalılar kazanabileceğine inanıyor; o yüzden kazanabilirler" ifadelerini kullandı.