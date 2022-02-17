ABD Savunma Bakanı: Rus askerleri Ukrayna sınırına yaklaşıyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Moskova’nın iddialarının aksine Rusya’nın askerlerini Ukrayna sınırına yaklaştırdığını, kan stokladığını gözlemlediklerini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yaklaşmaya başladığını ve kan stokladığını söyledi.

Austin, “Çok uzun olmayan bir zaman önce ben de bir asker olarak, böyle durumların sebepsiz yere olmayacağını ilk elden biliyorum. Ve eğer toparlanıp eve gitmeye hazırsanız bunu kesinlikle yapmazsınız” dedi.

Rusya, Ukrayna sınırında bulunan askerlerin bir bölümünün tatbikatlarını sonlandırarak üslerine döndüğünü söylerken Batı ülkeleri, gerilimin tırmandığı sınırda Rus askerlerinin çekildiğini gösteren bir sinyal olmadığını belirtiyor.