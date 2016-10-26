ABD Savunma Bakanı: Rakka operasyonu Musul'un ardından gelebilir

IŞİD’in Irak’ın Musul kentinin ardından Rakka’dan da sürülmesi için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Carter, “Ortaklarımızın Rakka’nın kurtarılmasına başlaması için zemin hazırlama çalışmalarını şimdiden başlattık” dedi.



Sputnik'in haberine göre, Suriye’nin 'Rakka’yı IŞİD’den özgürleştirmek için düzenlenecek operasyonun' beklenenden daha yakın zamanda başlayabileceğini ifade eden Carter, Rusya’nın koalisyon tarafından düzenecek bu operasyona katılmayacağını sözlerine ekledi. Bakan, Rakka operasyonuna ‘yetenekli ve azimli’ yerel Suriyeli güçlerin liderlik edeceğini ifade etti.