T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı: Rakka operasyonu Musul'un ardından gelebilir

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul ve Rakka operasyonlarının birbirinin ardından gelebileceğini söyledi

26 Ekim 2016 00:12

IŞİD’in Irak’ın Musul kentinin ardından Rakka’dan da sürülmesi için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Carter, “Ortaklarımızın Rakka’nın kurtarılmasına başlaması için zemin hazırlama çalışmalarını şimdiden başlattık” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye’nin 'Rakka’yı IŞİD’den özgürleştirmek için düzenlenecek operasyonun' beklenenden daha yakın zamanda başlayabileceğini ifade eden Carter, Rusya’nın koalisyon tarafından düzenecek bu operasyona katılmayacağını sözlerine ekledi. Bakan, Rakka operasyonuna ‘yetenekli ve azimli’ yerel Suriyeli güçlerin liderlik edeceğini ifade etti.

ETİKETLER

ABD Savunma BakanıAshton CarterMusulRakka operasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24