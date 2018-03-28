ABD Savunma Bakanı: PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK’nın Sincar’dan çekilmesi gerektiğini söyledi. Mattis, yaptığı açıklamadai "Biliyorsunuz PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk’ü öldürdüler ve PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Mattis konuya ilişkin, “Kuzey Irak’ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar’da PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk’ü öldürdüler ve PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz” yorumunu yaptı. Türkiye’nin PKK unsurlarına yönelik Sincar bölgesinde düzenleyeceği muhtemel bir operasyona ABD’nin destek olup olmayacağına ilişkin de Mattis, bilgi vermeyeceğini söyledi.

Mattis, Münbiç’e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim” dedi.