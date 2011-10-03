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Dünya

ABD Savunma Bakanı Panetta İsrail'de TEL AVİV (A.A)

03 Ekim 2011 15:55

-ABD Savunma Bakanı Panetta İsrail'de TEL AVİV (A.A) - 03.10.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Ortadoğu turu çerçevesinde İsrail ve Filistin yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak için bugün İsrail'e geldi. Panetta, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ve Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerde bulunacak, ardından Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Selam Feyyad ile bir araya gelecek. CIA'in başkanı olduğu dönemde de İsrail'i ziyaret eden Panetta'nın bu ziyareti, bakan olmasından sonrası yaptığı ilk ziyaret. Panetta ve Barak, iki hafta kadar önce, Barak'ın Washington ziyareti sırasında da görüşmüşlerdi. Panetta, Ortadoğu turuna başlarken, bölgedeki bu olağanüstü dönemde bunca değişim olurken, gittikçe yalnızlaşmasının İsrail için iyi olmadığını söylemiş; bölgenin güvenliği için, İsrail'in Türkiye ve Mısır gibi ülkelerle ilişkilerini düzeltmesine yardımcı olmak amacıyla mümkün olan her şeyi yapmalarının gerçekten önemli olduğu düşüncesinde olduğunu vurgulamıştı.

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