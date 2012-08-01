ABD Savunma Bakanı Panetta: İran'a karşı güç kullanabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için askeri güce başvurabileceklerini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İsrail ziyareti sırasında açıklamalar yapan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Leon Panetta, diplomasi ve yaptırımların sonuç vermemesi halinde İran'a yönelik olarak güç kullanımı dahil tüm seçeneklerin masada olacağını söyledi.

Panetta, "Nükleer silah yolunda devam ederlerse, başvurmaya hazır olduğumuz, bunun gerçekleşmesini engelleyecek seçeneklerimiz var" dedi.

ABD'li bakan, bununla birlikte krize görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunmasını umduklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ise yaptırımların İran'ı caydırması olasılığının 'son derece' düşük olduğunu söyledi.

Barak yaptırımlar ve diplomasinin sonuç vermesini beklemenin İsrail'i tehlikeye sokabileceğini öne sürdü ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme programında sürekli yol aldığını belirtti.

İran nükleer programının elektrik enerjisi üretme amaçlı olduğunda ısrar ediyor. ABD, İsrail ve bazı Batılı ülkeler İran'ın amacının nükleer bomba geliştirmek olduğunu savunuyor.

İsrail, nükleer silaha sahip bir İran'ı varlığına tehdit olarak görüyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney de İsrail'de bu hafta temaslarda bulunmuştu. Romney rakibi, Başkan Barack Obama'yı İran konusunda çok yumuşak olmakla eleştirmişti.