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Dünya

ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını karşılamak için çalışıyoruz

"Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var"

15 Şubat 2018 19:50

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sınırında kaosun söz konusu olduğunu ve NATO ile ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var." diye konuştu.

Mattis, Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 29 ülkeye verdiği bilgilendirmenin devam ettiğini aktararak, iş birliği için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

 

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