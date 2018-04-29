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BBC Türkçe

ABD Savunma Bakanı Mattis: PKK'ya asla silah vermedik ve vermeyeceğiz

Londra'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin PKK hakkındaki endişelerine yüzde yüz katıldıklarını söyledi. Mattis, "PKK'ya asla silah vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Londra'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen ABD Savunma Bakanı James Mattis, "PKK'ya asla silah vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

James Mattis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin PKK hakkındaki endişelerine yüzde yüz katılıyoruz" dedi.

"NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesini destekliyoruz" diye konuşan Mattis, Başbakan Yıldırım'la yaptıkları yaklaşık yarım saatlik görüşmeyi "dürüst, açık ve faydalı" olarak nitelendirdi.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımı yapılmasını onaylaması sonrası Türkiye ile ABD arasındaki en üst düzey temas oldu.

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ABD, PKK'nın aksine YPG'yi "terör örgütü" olarak nitelendirmiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık" demişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise Uluslararası Somali Konferansı için Londra'da bulunuyor.

Öte yandan Reuters ajansına konuşan bir ABD yetkilisi, ülkesinin PKK'ya karşı verdiği mücadeleye destek olma amacıyla Türkiye ile istihbarat paylaşımını artırmak istediğini söyledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de ABD'nin Ankara'daki istihbarat paylaşım merkezinin kapasitesini iki katına çıkarabileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, henüz nihai şekli verilmeyen planın uygulanması halinde ABD'nin daha fazla insansız hava aracı (İHA) diğer bazı olanakları ile PKK'yla mücalesinde Türkiye'ye daha fazla yardımcı olabilceğini belirtti.

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