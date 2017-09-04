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Dünya

ABD Savunma Bakanı Mattis: Bir tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz

"Biz herhangi bir ülkenin tamamen yok edilmesini istemiyoruz"

04 Eylül 2017 13:13

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'yi sert bir şekilde uyararak, ABD'ye veya müttefiklerine yönelik bir tehdit olması durumunda 'çok sert askeri karşılık' vereceklerini söyledi.

Mattis, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore'yi uyardı. James Mattis, "ABD'ye, Guam dahil olmak üzere topraklarına ya da müttefiklerimize yönelik herhangi bir tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kriterlerine uyması gerektiğini vurgulayan Mattis, şunları kaydetti: "Kim Jong-Un, BMGK'nın ortak sesini önemsemelidir. Bütün üye ülkeler, Kuzey Kore tehditine karşı birleşmiş durumdalar ve Kuzey Kore'nin bölgede nükleer gücünü terk etmesi fikrinde buluşmuşlardır. Çünkü biz herhangi bir ülkenin tamamen yok edilmesini istemiyoruz, isim belirtmek gerekirse ise bu Kuzey Kore'dir."

ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı 'çok sayıda askeri seçenekleri' olduğunu vurgulayan Mattis, Başkan Donald Trump'la da konuya ilişkin görüşeceklerini kaydetti.

 

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