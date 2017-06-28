ABD Savunma Bakanı James Mattis: YPG ile ilişkimiz geçici

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. 1 saatlik görüşmede Suriye, Irak ve Katar konuşuldu.



Aktarılan bilgiye göre, Işık, ABD- YPG ilişkisinden duyulan rahatsızlığı hatırlattı. Mattis ise YPG ile olan ilişkinin geçici olduğunu söyledi.

İki bakanın görüşmesinde Katar konusuna yönelik olaraksa sorunun Katar'ın egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak bir an önce çözülmesi gerekliliği konusunda görüş birliği oluştu. ABD ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri vurgulandı.

Yarın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Işık, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de ikili görüşmeler yapacak.