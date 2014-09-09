ABD Savunma Bakanı, IŞİD'e karşı Türkiye'den İncirlik'i mi istiyor?

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı oluşturulacak koalisyon için Türkiye’den ikmal, eğitim ve üsler konusunda koalisyona lojistik destek vermesini istedi.

İkmal konusunda yakıt, su ve gıda ikmalinde sınır komşusu olarak Türkiye’nin coğrafi konumuna işaret eden Hagel, bölgede görev alacak küçük askeri grupların desteklenmesi, Iraklıların eğitiminde Türklerin de görev alması, operasyonda havadan yakıt ve su başta olmak üzere gıda gibi insani yardım malzemelerinin ikmali için Ankara’dan talepte bulundu.

Askeri birliklerin sahaya inmeyeceği açıklanmasına karşın Türkiye’den Irak askerlerinin eğitiminde de rol alması istendi. ABD, IŞİD’e karşı koalisyon için Türkiye’den beklentilerini somutlaştırdı. Beklenen katkılar arasında yakıt ikmali, eğitim ve hava taşıması yer aldı.

İkmal için istiyorlar

Duygu Güvenç’in Cumhuriyet’teki haberine göre, yakıt ikmali ile hava taşımasına yönelik istek kulislerde başta İncirlik ve Malatya gibi Türkiye’nin daha önce operasyonlarda kullanımına izin verdiği üsleri akla getirdi. Kaynaklar bu konuda henüz tam bir netlik olmadığını kullanım kesinleşse bile üssün operasyonel değil lojistik anlamda faaliyetinin gündeme geleceğini belirtiyor. ABD tarafının, “Bizim transferde Türkiye’ye ihtiyacımız var” dediği ve operasyonel katkıdan çok lojistik katkıyı gündeme getirdiği belirtildi.

Türkiye, IŞİD’e karşı oluşturulacak koalisyonda yer alacak ancak koalisyondaki görevi ABD Başkanı Barack Obama’nın, yol haritasını açıklamasından sonra netleşecek.

ABD Savunma Bakanı Hagel, Türkiye’ye yaptığı ilk ziyarette koalisyonda Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin görev almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti, Irak’ta Sünni kesimin yeniden kazanılması için Türkiye’nin görev üstlenmesini istedi.

Hagel, “Irak ile sınırı olan sizsiniz” mesajı verdi. Ankara, talebe olumlu yanıt verirken, detaylar için önümüzdeki günlerde ABD’den, Türkiye’ye yönelik ziyaretlerin süreceği belirtildi.

Ocak ayında planladığı Türkiye ziyaretini, Erdoğan hükümetiyle soğukluk nedeniyle erteleyen Hagel, NATO Zirvesi’nin hemen ardından Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile de görüşen Hagel’in Ankara’da Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşmemesi ise dikkat çekti.

Hagel’in Türkiye’deki teamüller çerçevesinde Yılmaz’ın muhatabı olarak ağırlanması gerekiyordu ancak ABD, bu konudaki geleneğini Hagel’in ziyaretinde de bozmadı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapılan görüşmelere katıldı.

Obama’nın IŞİD’e karşı yarın (çarşamba) yapacağı açıklama beklenirken, Hagel, Ankara’yı “Sünni kartıyla” ikna etmeye çalıştı ve IŞİD konusunda “Yapabileceğimiz her şeyi yapmakta kararlıyız. Karşılık vermezsek IŞİD’in gücü artar ve bölge bugünkünden çok daha az güvenli olur. Sünnilerin dışlanmaması için sizin de görev almanız kaçınılmaz” mesajı verdi.

Türkiye’nin korkusu

Oluşturulan koalisyon konusunda Türkiye’nin çekincelerine işaret eden Türk kaynaklar, yapılacak silah yardımının yanı sıra IŞİD’in elindeki Türk rehinelerin hayatının riske atılmamasının önem taşıdığını belirtti.