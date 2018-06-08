ABD Savunma Bakanı: IŞİD gitti diye Suriye'den çekilecek değiliz

Brüksel'deki NATO toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD'i yenildi diye ABD güçlerinin derhal Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına konuşan Pentagon şefi, Suriye'nin tam olarak IŞİD'den temizlenmesinin ardından da ABD'nin ülkeden hemen ayrılmayacağına belirtti.

"İyi, madem IŞİD gitti, o zaman hadi biz de çekilelim' diye düşünecek değiliz'' çıkışını yapan Mattis, şöyle devam etti:

"Yapmanız gereken yerel yönetim meclislerini desteklemek, yerel güvenliği destekleyeceksiniz ki siz çekildiğinizde onlar (IŞİD) hemen geri dönmesin.''

IŞİD'e karşı operasyonların devam edeceğini ve tekrar güçlenmesinin engelleneceğini dile getiren Mattis, "Tüm dünyada IŞİD'i yok etmek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.