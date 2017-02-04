ABD Savunma Bakanı: İran Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Japonya'ya yaptığı ziyarette İran'ın Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke olduğunu iddia etti.

Mattis, Tokyo'da mevkidaşı Tomomi Inada ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Donald Trump yönetiminin eski ABD yönetimlerinin ABD-Japonya güvenlik anlaşmalarına bağlı kalacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı, "Japonya, bölgesel güvenlik ve ABD-Japonya ortaklığına kayda değer katkılarda bulunmuştur. ABD, Japonya'nın katkılarını derinden takdir ediyor." ifadesi kullandı.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarını eleştiren ABD Savunma Bakanı Mattis yine de ABD'nin bu konuda askeri bir eyleme girişmesinin uygun olmayacağını ifade etti.

Jim Mattis, İran ile ilgili olarak da "İran, Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke. İran'a, eylemlerinin birçok insanın dikkatini çektiğinin anlatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'ın eylemlerini görmezden gelemeyeceğini dile getiren Mattis ancak Washington yönetiminin buna Ortadoğu'daki askerlerini artırarak cevap vermeyi planlamadığını sözlerine ekledi.