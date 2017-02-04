T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı: İran Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke

Mattis, Tokyo'da mevkidaşı Japon Tomomi Inada bir araya geldi

04 Şubat 2017 22:15

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Japonya'ya yaptığı ziyarette İran'ın Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke olduğunu iddia etti.

Mattis, Tokyo'da mevkidaşı Tomomi Inada ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Donald Trump yönetiminin eski ABD yönetimlerinin ABD-Japonya güvenlik anlaşmalarına bağlı kalacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı, "Japonya, bölgesel güvenlik ve ABD-Japonya ortaklığına kayda değer katkılarda bulunmuştur. ABD, Japonya'nın katkılarını derinden takdir ediyor." ifadesi kullandı.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarını eleştiren ABD Savunma Bakanı Mattis yine de ABD'nin bu konuda askeri bir eyleme girişmesinin uygun olmayacağını ifade etti.

Jim Mattis, İran ile ilgili olarak da "İran, Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke. İran'a, eylemlerinin birçok insanın dikkatini çektiğinin anlatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'ın eylemlerini görmezden gelemeyeceğini dile getiren Mattis ancak Washington yönetiminin buna Ortadoğu'daki askerlerini artırarak cevap vermeyi planlamadığını sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

Jim Mattisiranabdyaptırımterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24