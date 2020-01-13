ABD Savunma Bakanı Esper, Trump ile çelişti: Büyükelçiliklere somut bir tehdit görmedim

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD'nin Orta Doğu'daki dört büyükelçiliğine karşı somut bir tehdit görmedim" diyerek Başkan Donald Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalarıyla çelişti.

Trump, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuşurken İran'ın ABD'nin dört büyükelçiliğine saldıracağı ile ilgili tehditler aldıklarını söylemişti.

CBS'in 'Face the Nation' programına konuk olan Esper büyükelçiliklere karşı somut bir tehdit görmediğini söylese de, "Başkanın bu konudaki görüşünü paylaşıyorum, tahminen büyükelçiliklerimize saldıracaklardı" dedi.

Süleymani'nin öldürülmesinden önce ABD'nin birkaç ülkede saldırıya uğrayacağıyla ilgili bilgi geldiğini ifade eden Esper, "Bu saldırılar diğerlerinden büyük olacak ve büyük ihtimalle bizi İran ile açık çatışmaya sokacaktı" diye konuştu.

Esper'in ilerleyen saatlerde katıldığı CNN'in 'State of the Union' yayınında ifadelerinde değişikliğe gittiği görüldü. ABD Savunma Bakanı bu programda, "Başkanın dört büyükelçilikle ilgili söylediğine ben de inanıyorum" dedi.

Washington sıklıkla İran veya İran destekli güçlerin Orta Doğu'daki ABD varlıklarına saldırı hazırlığında olduğu, bu yüzden den Süleymani'nin hedef alındığını belirtmişti.