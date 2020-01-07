ABD Savunma Bakanı Esper: Çekilme planımız yok

Reuters haber ajansının ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, IŞİD’le mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak’tan çekileceğini bildirdiği haberine ABD'den yalanlama geldi.

ABD Savunma Bakanı Esper, bu iddiaları yalanlayarak "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok" dedi.

Reuters da bir ABD generalinin "mektubun hatalı bir şekilde kaleme alındığını" belirttiğini yazdı.

Irak Başbakanı yabancı güçlerin çekilmesi kararını ABD Büyükelçisi'ne iletti

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti.

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.