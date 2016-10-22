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BBC Türkçe

ABD Savunma Bakanı Carter'dan Irak'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Ankara'daki görüşmelerinin ardından, IŞİD'e karşı operasyonun yürütüldüğü Musul'la ilgili temaslarda bulunmak üzere Irak'a sürpriz bir ziyaret yaptı.

22 Ekim 2016 16:15

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, IŞİD'e karşı operasyonun yürütüldüğü Musul'la ilgili temaslarda bulunmak üzere Irak'a sürpriz bir ziyaret yaptı.

Bu yıl içinde Irak'ı üçüncü kez ziyaret eden Carter'ın Iraklı liderler ve askeri yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ash Carter Musul'dan önce, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılımı konusunda Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Türkiye Musul operasyonuna katılmak istiyor. Ancak Irak buna karşı çıkıyor.

Ashton Carter dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonraki açıklamasında 'Ankara ve Bağdat'ın, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer almasıyla ilgili anlaştığını düşündüğünü' söyledi.

BBC'ye konuşan bir Iraklı yetkili ise anlaşma iddiasının doğru olmadığını ve 'Musul'un özgürleştirilmesinde Türkiye'ye bir rol düşmediğini' belirtti.

Yetkili, "Türkiye'den beklediğimiz DAEŞ terörüne karşı savaşta Irak'ın yanında durması, Irak'ın egemenliğini ihlal etmemesi, komşuluk bağlarına saygı göstermesi ve Musul veya başka bir yerdeki Irak halkının birliğini tehdit etmemesidir" dedi.

Bu arada, Irak güçleri bugün, Musul yakınlarındaki Karakoş kasabasını IŞİD'den geri alabilmek için operasyon başlatmıştı.

Çok sayıda Hristiyan'ın yaşadığı kasaba büyük oranda terk edilmiş durumda. Ancak IŞİD'in kasabanın çevresine çok sayıda mayın yerleştirdiği belirtiliyor.

Militanların ayrıca, bomba yüklü araçlarla Irak ordusu mevzilerine intihar saldırıları düzenlediği haber veriliyor.

Bu arada IŞİD'in Cumar günü Kerkük'e düzenlediği saldırıda hastane kaynaklarına göre en az 35 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.

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