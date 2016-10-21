ABD Savunma Bakanı Carter: Türkiye, Irak ile Musul operasyonu konusunda prensipte anlaştı

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye ile Irak arasında yaşanan Musul gerginliğe ilişkin bir açıklamada bulundu. Carter, “Türkiye, Irak ile prensipte anlaştı” dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Carter'ın açıklamasına ilişkin "Irak yönetimi ile bir temas olduğu anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, IŞİD'e yönelik operasyonlarla ilgili Türkiye'ye gelmişti.

TBMM'yi gezdi

Carter, 15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis’i gezdikten sonra şu açıklamaları yapmıştı:

”Baş sağlığı diliyorum. Bu insanların demokrasi ve özgürlük için savaştığı dünyanın her yerinde görüldü. Dünyanın her yerinde bu insanların kahramanlıklarını ve nasıl korkunç şekilde öldürüldüğünü gördü. Biz sizin müttefikiniziz. Dostum Bakan Işık'a da teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle görüşme fırsatı son derce önemli."

Carter "IŞİD'in özel bir önem verdiği Dabık'ın sizin desteklediğiniz ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bütün dünya bunun için müteşekkirdir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını görüyoruz" demişti.

“Türkiye’nin katılmasını istiyoruz”

Carter, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür. Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de, prensiplerde daima mutabıkız. Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabliyor, ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz" diye konuştu.