ABD Savunma Bakanı Carter Ankara

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret edecek.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Avrupa programına Türkiye’den başladı. Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde de temaslarda bulunacak olan Carter, salı günü Paris’te IŞİD’e karşı alınacak önlemlerin görüşüleceği uluslararası toplantıya katılacak, çarşamba günü de Brüksel’de NATO Savunma Bakanları ile biraraya gelecek.

Türkiye'nin Suriye'deki Kürt gruplara düzenlediği operasyon Carter’ın temaslarında gündeme gelmesi beklenen konular arasında bulunuyor. Türkiye'nin YPG'yi terörist olarak görmesine karşılık, ABD YPG'yi IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir müttefik olarak görüyor. Bu nedenle de Ankara-Washington ilişkilerinde gerginlik yaşanıyor.

Türkiye ile Irak arasındaki zamansız gerginlik

Bunun yanı sıra, ABD yönetimi, Türkiye ile Irak arasındaki anlaşmazlığın Musul'u terör milisi IŞİD'den kurtarmak için başlatılan operasyona zarar vermesini istemiyor. Carter'ın Ankara'daki temaslarında bu konunun da gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Carter'in Türk hükümet üyeleriyle yapacağı görüşmelerde Irak Hükümeti ile Türkiye arasındaki pürüzlerin giderilmesi ve Musul operasyonunun planlandığı gibi yürütülebilmesi için polemiklerden kaçınılmasını telkin etmesi bekleniyor. Carter ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "IŞİD'le mücadelede Türkiye ile güçlü bir ortaklığımız var" dedi.

Washington yönetimi Ankara ile Bağdat arasındaki söz düellosunun, etnik ve mezhebi grupların Musul'un merkezine girmemesi için varılan kırılgan mutabakatın bozulmasına yol açmasından endişe ediyor. Amerikan yönetiminin bir temsilcisi Fransız Haber Ajansı'na (afp) yaptığı açıklamada, ‘gerginliği arttıran sözlü ithamların rahatsız edici raddeye vardığını' söyledi.

Bağdat yönetimi Musul'da komutanın Irak ordusuna verilmesini talep ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve müttefiklerinin yardımcı aktör durumuna düşürülemeyeceğini ve Türkiye'nin hem sahada, hem de masada olacağını duyurmuştu. Beşika'ya 700 dolayında asker sevk eden Türkiye anti İŞİD koalisyonuna katılan Sünni ve Türkmen gruplara yoğun destek sağlıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi Türkiye'den askerlerini topraklarından çekmesini ve Irak'ın egemenliğine el sürmemesini talep etmişti.

Ajansa konuşan Amerikalı yetkili, Türkiye ile Irak arasındaki söz düellosunun Türk- Irak ve Türk- Şii çatışmaya dönüşmesinden ve Şii milis güçlerinin Musul'un merkezine sızmasından endişe ettiklerini söyledi. Başkan Barack Obama'nın mutlak önceliğinin IŞİD'in hezimete uğratılması olduğunu ifade eden yetkili operasyondan sonra bir sonraki radikal ve terörist neslin tohumlarının atılmasına meydan verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Washington yönetimi Erdoğan ile El İbadi arasındaki anlaşmazlığın, pozisyonu zaten zayıf olan Irak Başbakanı'nın durumunu daha da sarsmasından çekiniyor. ABD'nin desteklediği ılımlı Şiiler, aralarında Irak'ın mezhep savaşlarına sürüklenmesinden sorumlu tutulan Nuri el Maliki'nin de bulunduğu şahinler tarafından zorlandığını belirten Amerikalı yetkili Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ankara ile Bağdat arasındaki gerginlik arttıkça radikal Şii taban el İbadi'ye daha fazla baskı yapacak ve Irak Başbakanı zaaf gösterdiği takdirde onun yerini alıp daha milliyetçi görünmeye çalışacak olanlar çıkacaktır”, dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, JD/AG/BD/BÖ