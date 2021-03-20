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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: Müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz

20 Mart 2021 19:00

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin müttefiklerinden Rus ekipmanlarından uzak durmasını istediğini belirtti.

Lloyd AustinABD Savunma BakanıHindistanHindistan S-400S-400
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