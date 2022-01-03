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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, Covid'e yakalandı

Semptomlarının hafif olduğunu söyleyen Austin, beş gün karantinada kalacak

03 Ocak 2022 11:33

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Koronavirüs semptomu gösterdikten sonra test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirten ABD Savunma Bakanı Austin, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve 5 gün evde karantinada olacağını ifade etti.

Austin, karantina esnasında gelecek haftaki önemli toplantılara sanal olarak katılmayı planladığını ve tüm yetkilerin kendisinde olacağını bildirdi.

Lloyd Austin, diğer konularda ise ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks'in kendisini temsil edeceğini kaydetti.

Temasta bulunduğu herkese test uygulanacağı bilgisini veren Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık'ta görüştüğünü, 30 Aralık 2021'den beri de Pentagon'da bulunmadığını belirtti.

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