ABD Savunma Bakanı: Atatürk'e hak ettiği değeri vermiyoruz

Atatürk hayranlığıyla bilinen ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, "Biz Batı'dakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptığının tam değerini vermiyoruz'' diye konuştu.



Hagel, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Atatürk'e hayranlığı hatırlatılarak Atatürk ve Türkiye hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine Hagel, şunları kaydetti:

''Atatürk, Türk halkı ve devletine hayranım ve sadece Türkiye değil, ABD'deki yıllardır yaptığım farklı konuşmalarımda Atatürk'ten bahsetmişimdir.

Atatürk, dünyada çok önemli miras bırakan çok kayda değer bir şey yaptı ve biz Batı'dakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptığının tam değerini vermiyoruz.''



'Özür' değerlendirmesi



Hagel, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreciyle ilgili soruya karşılık ise bunun hem Türkiye hem İsrail, ayrıca Ortadoğu ve ABD çıkarları için kritik önemde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkinin Türkiye ve İsrail için önemine işaret eden Hagel, ''Dolayısıyla, ilişkilerin tekrar yerine gelmesi açıkça hepimizin çıkarına. Bu, Suriye'yi de etkileyecek, (bölgedeki) sonuçları da etkileyecek, güveni geliştirerek bölgedeki komşuları da etkileyecek'' dedi.

Hagel, Türkiye ve İsrail'in bölgede, bazı ortak çıkarlarda tekrar birlikte çalışmaya başlayabileceğini ifadea etti.