ABD Savunma Bakanı: Afganistan’da savaşı kazanmıyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin Afganistan'da savaşı kazanmadığını ve temmuzda buraya yönelik bir stratejiyi Kongreye sunacaklarını belirtti. Mattis, "Durumun aciliyetini anlıyorum ve bunun benim sorumluluğum olduğunu da biliyorum. Biz Afganistan’da savaşı kazanmıyoruz. Bunu en kısa sürede düzelteceğiz" dedi.

Mattis, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2018 yılı mali bütçesine ilişkin senatörlerin sorularını yanıtladı.

"Afganistan'da kazanmıyoruz"

Oturumda Arizona eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin altı aydır işbaşında olduğunu ancak halen Afganistan için ortaya bir strateji koyamadığını" dile getirerek yönetimi eleştirdi.

McCain'in, "Yönetimin Afganistan'a yönelik stratejisini ne zaman sunacağı?" sorusuna Mattis "Temmuz'un ortasında sizi detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Şimdi (stratejiyi) bir araya getiriyoruz ve gecikmeden dolayı bedel ödemememiz için bazı adımları atıyoruz. Bu konudaki aciliyeti anlıyorum ve eleştirinizde haklısınız." yanıtını verdi.

McCain'in, "Afganistan'daki mevcut durum" ile ilgili sorusu üzerine ise Mattis, "Durumun aciliyetini anlıyorum ve bunun benim sorumluluğum olduğunu da biliyorum. Biz Afganistan'da kazanmıyoruz. Bunu en kısa sürede düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'da halihazırda 9 bin 800 askeri bulunuyor. Amerikalı yetkililer, uzun zamandır Afganistan'daki güvenlik durumunun Taliban lehine bir çıkmazda olduğunu dile getiriyor.

"Rejim yanlısı kuvvetler hareket alanımızı kısıtlamıyor"

"İran destekli ve Beşsar Esed rejimi yanlısı güçlerin, Irak ile Suriye arasındaki sınıra ulaştığı ve Irak'tan Suriye rejiminin elinde bulunan topraklara bir koridor açtığı" haberleri ile ilgili soruları yanıtlayan Dunford ise söz konusu güçlerin, ABD'nin El Tanf kampında eğittiği kuvvetlerin hareket alanlarını kısıtlamadığını söyledi.

Dunford, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kılı kırk yarmadan şunu ifade edeyim, bizim (El Tanf bölgesinde) çevrelendiğimize yönelik haberler doğru değil. Hala El Tanf bölgesinin dışına hareket edebiliyoruz ve hareketimiz sadece Fırat vadisiyle de sınırlı değil. Bakan ile (Mattis) olduğu gibi Merkez Kuvvetler Komutanı ile de her gün birçok kez görüşüyorum. Oradaki rejim yanlısı kuvvetlerin sayısı büyük değil. Gerçi sınıra hareket ettiler ama bizim hareket alanımızı kısıtlamadılar. Bu noktada rejimle Ruslar üzerinden ayrışma kanalımız halen operasyonumuzu yürütmemiz için etkili."

"Saldırılar koruma amaçlıydı"

"El Tanf kampının etrafını 55 kilometre çapında bir ayrışma bölgesi" olarak tanımlayan ABD'nin, söz konusu bölgeye yaklaşan rejim yanlısı kuvvetleri üç kez vurmasına yönelik bir soruyu da Mattis yanıtladı.

"Bu saldırılar koruma amaçlıydı. Bölgedeki komutanların gerektiğinde adım atma yetkileri var ve ben de bunu destekliyorum." diyen Mattis, "Rusların oraya (El Tanf) yönelmesini beklemiyordum. Bir ihtimaldi ama bu noktada beklemiyordum ancak onların oraya ilerlemesini potansiyel olarak gören istihbaratımız için bu adım bir sürpriz olmadı." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin, Rusya ve İran'ın desteğiyle Fırat vadisinde gücünü göstermeye çalıştığını belirten Mattis, Esed'in stratejik durumu konusunda iyimser olmaya başladığını iddia etti.

"Katar krizine Rusların sebep olduğu" iddiası

"Bazı körfez ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesine neden olan Katar Haber Ajansına yönelik siber saldırıların, Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığına" yönelik bir soruya karşılık Mattis, "Rusya öngörüsüz bir şekilde uluslararası düzeni bozmanın kendi menfaatine uygun olduğunu düşünüyor." dedi.

Mattis, "Ben böyle düşünmüyorum ama onlar (Ruslar) adına da konuşamam. Burada gördüğümüz şey sadece bizim ülkemize, batı Avrupa demokrasilerine olmayıp çok taraflı tüm ittifakları kırmaya yönelik bir tehdit sarmalının devamıdır." diye konuştu.

Dunford ise söz konusu krizin ABD operasyonlarını etkilememesi için tüm tarafların sıkı bir iletişim içinde olduğunu ve bu sayede Katar'daki operasyonların henüz etkilenmediğini söyledi.