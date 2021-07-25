ABD Savunma Bakanı: Afganistan'ın ilk yapması gereken Taliban'ın hızını düşürmek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan ordusunun ülkede Taliban’ın kontrolündeki bölgeleri geri almadan önce ilk yapması gerekenin Taliban’ın hızını yavaşlatmak olduğunu söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Afganistan ordusu gücünü Kabil ve diğer kritik öneme sahip noktalara Taliban’a karşı yoğunlaştırırken Austin “Bunu Taliban’ı durdurup durdurmayacağı açısından bakılınca bence ilk yapılması gereken hızını yavaşlatmak” dedi.

Austin, Afganistan güçlerinin bunu yapabilecek kapasitesi olduğunu söyleyerek “Ne olacağını göreceğiz” diye ekledi.

ABD ve NATO güçleri Afganistan’dan çekilme sürecindeyken Taliban’ın bölgedeki gücü artıyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

ABD, Afganistan'daki misyonunu 31 Ağustos'ta sonlandırmayı planlıyor.