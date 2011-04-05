-ABD SAVAŞ UÇAKLARINI VE FÜZELERİNİ GERİ ÇEKTİ WASHINGTON (A.A) - 05.04.2011 - ABD silahlı kuvvetlerinin, Libya'ya karşı girişilen uluslararası operasyondan savaş uçaklarını ve Tomahawk füzelerini geri çektiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Pazar günü ve dün ABD uçaklarının sadece iki hava saldırısı yaptığı, aynı süre zarfında, ABD güçlerinin hiç Tomahawk füzesi saldırısında bulunmadığı belirtildi. Operasyonun komutasının NATO'nun devraldığı hatırlatılan açıklamada, ABD'nin artık operasyona sadece bilgi sağlama, keşif, gözetim amaçlı, havada yakıt ikmali yapacak ve düşmanın radar ve telsiz iletişimini engelleyecek uçaklarla katılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, NATO'dan istek geldiği takdirde, ABD ordusunun yine hava saldırılarında bulunabileceği ifade edildi.