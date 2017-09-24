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Dünya

ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Eylül (DHA) - ABD savaş uçakları, 'mevcut askeri seçenekleri göstermek için' Kuzey Kore sınırında uçtu

24 Eylül 2017 01:30

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Eylül (DHA) - ABD savaş uçakları, \'mevcut askeri seçenekleri göstermek için\' Kuzey Kore sınırında uçtu. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), B-1B Lancer bombardıman uçakları ile F-15 jetlerinin ABD Başkanı\'nın birçok askeri seçeneği bulunduğunu göstermek için\' Kuzey Kore\'nin doğu sınırında uçtuklarını açıkladı. Uçakların bu yüz yıl içinde şimdiye dek görülmedik oranda sınıra yaklaştıkları belirtildi. Pentagon\'un açıklamasında, uçuşların Kuzey Kore\'nin pervasızca davranışlarını ABD\'nin ciddiye aldığını göstermek, ülkenin nükleer silah programını ciddi bir tehdit olduğunu vurgulamak için gerçekleştirildiği belirtildi ve \'Bu misyon, ABD\'nin kararlılığının bir göstergesi ve ABD Başkanı\'nın herhangi bir tehdide karşı koyacak birçok askeri seçeneğinin bulunduğunun açık bir mesajıdır. ABD vatanını ve müttefiklerimizi savunmak için tüm askeri yetenekleri kullanmaya hazırdır\' ifadelerine yer verildi.

ABD\'nin sınırda gerçekleştirdiği bomba yüklü uçakların gövde gösterisinin hemen ardından bir açıklama yapan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise, ABD Başkanı Donald Trump\'ı \'akli dengesi yerinde olmayan, megaloman ve nükleer düğmeyi elinde tutan kişi\' olarak niteledi.

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