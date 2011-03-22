ABD savaş uçağı Libya'da düştü

T24

İki günde 40 kişi öldü



Komutanlığın sözcülerinden Vince Crawley, uçağın düşman ateşi yüzünden değil, büyük olasılıkla teknik sorun nedeniyle düştüğünü söyledi.Crawley, uçaktaki iki pilotun da kurtulduğunu ve pilotlardan yaralı olanın durumunun iyiye gittiğini belirtti.Amerikan uçağının düştüğünü ilk duyuran İngiliz Daily Telegraph gazetesi de F-15E tipi uçağın teknik sorun yüzünden düştüğünün sanıldığını kaydetmişti.Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Misrata kentine dün düzenlediği saldırılarda 40 kişinin öldüğü bildirildi.Bir kent sakini, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, bu rakamı muhaliflerin kurduğu Milli Komite'nin bir üyesinden aldığını söyledi, ancak bunlardan kaçının sivil olduğunu belirtmedi.Aynı kişi, kentte insani dram yaşandığını da ifade etti. Kaddafi güçlerinin, muhaliflerin denetimindeki kente bugün de tanklarla topçu saldırısı düzenlediği, saldırılara keskin nişancıların da katıldığı bildirilmişti.Saldırılarda bir sivil aracının isabet aldığı, ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu belirtilmişti.