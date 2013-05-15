ABD savaş gemisinden insansız uçak kaldırdı

Savaş gemisinden kalkmak ve gemiye iniş yapmak için özel olarak tasarlanan, ABD'nin merkez üs olarak hizmet vermeleri için başka ülkelerden izin almadan dünyanın her yerinde kullanabileceği X-47B insansız uçağının, USS George H.W. Bush'dan başarılı bir şekilde kalkış yaptığı bildirildi.

Kuyruksuz uçağın, bugünkü denemede Maryland'deki Donanma Hava İstasyonu'na iniş yapmadan önce savaş gemisine birkaç kez yaklaşacağı ancak iniş yapmayacağı belirtildi.

ABD Donanması'na göre, operasyonel amaçla tasarlanmayan X-47B insansız uçağı, 12 bin metre irtifaya ve ses hızının altında yüksek süratlere ulaşabiliyor, 3 bin 400 kilometrekareden fazla menzile sahip ve nereye gideceğini bilgisayar programı söylüyor.

ABD'nin insansız uçak programının meşruluğu konusunda endişeler mevcut. İnsan Hakları İzleme Örgütü, silah taşıyan ve tamamen otonom olan insansız sistemlerin kullanımının ve geliştirilmesinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu. Bazı ülkeler, insansız uçaklardan yapılan saldırıların çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını belirtiyor.

ABD ordusunun ve CIA'in, dünyada keşif ve saldırı operasyonlarında silahlı Predator ve Reaper insansız uçaklarını kullandığı biliniyor. Donanma da halihazırda silah taşımayan düşük maliyetli ScanEagle ve daha çok helikoptere benzeyen silahlı Fire Scout insansız uçaklarını kullanıyor.