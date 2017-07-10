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ABD savaş gemisi boğazdan geçti

Gemi, Karadeniz'e açıldı

Fotoğraf: Arşiv

10 Temmuz 2017 00:13

ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü füze kruvazörü İstanbul Boğazı'ndan geçti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü füze kruvazörü İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Hürriyet'in haberine göre, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Savaş gemisine geçişi sırasında sahil güvenlik botları ve deniz polisleri eşlik etti.

Geminin güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu ve mürettebatın da etrafı izlediği görüldü.

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