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Dünya

ABD SAVAŞ GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALI'NDA İSMAİLİYE (A.A)

02 Mart 2011 11:29

-ABD SAVAŞ GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALI'NDA İSMAİLİYE (A.A) - 02.03.2011 - ABD'nin Akdeniz'de konuşlanacak iki Amerikan savaş gemisinin Süveyş Kanalı'na girdiği bildirildi. Kanal İdaresinden bir yetkili, rotası Akdeniz olan USS Kearsarge ve USS Ponce gemilerinin kanala girdiğini belirtti. Yetkili, gemilerin kanalın güney ağzında olduğunu, Süveyş'ten öğleden sonra çıkmalarının beklendiğini söyledi.  ABD, önceki gün, bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini yeniden konuşlandırarak Libya yakınına kaydıracağını açıklamıştı.

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