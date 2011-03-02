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Dünya

ABD SAVAŞ GEMİLERİ SABAH AKDENİZ'E ÇIKACAK İSMAİLİYE (A.A)

02 Mart 2011 00:44

-ABD SAVAŞ GEMİLERİ SABAH AKDENİZ'E ÇIKACAK İSMAİLİYE (A.A) - 01.03.2011 - Mısırlı yetkililer, iki ABD amfibi saldırı gemisinin, Akdeniz'e geçmek üzere Kızıldeniz yönünden Süveyş Kanalı'na gireceğini açıkladı.  Adı açıklanmayan Mısırlı bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, gemiler sabah TSİ 05.30'da Süveyş Kanalı'na girecek.  Yetkili, gemilerin 2 bin deniz piyadesi taşıyan USS Kearsarge ile USS Ponce olduğunu belirtti.  ABD dünkü açıklamasında, bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini yeniden konuşlandırdığını ve Libya'ya yakınlaştırdığını bildirmişti.  ABD Savunma Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer ise, ''helikopter gemisi USS Kearsarge'ın Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'na gireceğini ve bu gemiye iki savaş gemisinin eşlik ettiğini'' belirtmişlerdi.  

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