ABD sanayi üretimi Temmuz'da yüzde 0.1 arttı, beklenti yüzde 0.3

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – ABD’de sanayi üretimi Temmuz’da beklentilerin altında yüzde 0.1 arttı. Beklenti sanayi üretiminin yüzde 0.3 artmasıydı. Kapasite kullanım oranı ise Temmuz’da değişmeyerek 78.1 düzeyinde gerçekleşti.
ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre;
“ABD sanayi üretimi Temmuz’da yüzde 0.1 arttı. Haziran sanayi üretimi verisi ise yüzde 0.6 artıştan yüzde 1.0 artışa revize edildi.
“ABD ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan imalat sektörü üretimi Temmuz’da beklentilere paralel yüzde 0.3 arttı.
“Madencilik sektörü üretimi Temmuz’da yüzde 0.3 düştü. Petrol ve doğalgaz sektörü kuyu sayısı ise yüzde 4.3 düştü.