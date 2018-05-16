ABD sanayi üretimi Nisan'da yüzde 0.7 arttı, beklenti yüzde 0.6

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - ABD\'de sanayi üretimi Nisan\'da yüzde 0.7 arttı, beklenti yüzde 0.6 artmasıydı.

ABD Merkez Bankası\'ndan (Fed) yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz iki ayın verilerinde bazı revizyonlar yapıldı. Fed\'den yapılan açıklamaya göre;

\"Sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 2.3 arttı.

\"Kapasite kullanımı ise Nisan\'da 78 düzeyine yükselerek üç yılın zirvesine çıktı.

\"İmalat üretimi Mart ayındaki yatay seyrinin ardından Nisan\'da yüzde 0.5 yükseldi.

\"Motorlu araç üretimi yüzde 1.3 düşerken, madencilik - petrol ve doğalgaz üretimi de dahil - üretimi yüzde 1.1 yükseldi.\"